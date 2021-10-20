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O ilimizde flaş karantina kararı! Uygulama başladı

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 21:28 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 21:28

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 75 evde karantina başlatıldı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin  Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni  kararları uygulamaya koydu.
 
Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 75 ev karantina kapsamına dahil  edildi.

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Adıyaman koronavirüs karantina
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