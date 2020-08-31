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O ilimizde corona vakalarının yükselişi sürüyor

İHA |  31 Ağustos 2020 Pazartesi - 15:24 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 15:24

Kilis’te, corona virüs vakalarında artış yaşanıyor. Salgının başlangıcından bu yana 2 bin 70 vakaya rastlanırken 24 kişi hayatını kaybetti.


Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, korona virüs vakalarında artış yaşanıyor. Bugün itibariyle 2 bin 70 vakaya ulaşılırken, 24 kişi hayatını kaybetti.
 
Kilis Devlet Hastanesinde 15 kişi yoğun bakımda tedavi görürken, 3 kişi ise entübe durumunda, yapılan bütün uyarılara ve uygulamalara rağmen her geçen gün vaka sayısında artış yaşanıyor. 75 mahalleden sadece 13’ünde korona virüs vakasına rastlanmazken, 62 mahallede korona virüs vakasına rastlandı. Bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kurullarına uymadıkları, maske takmadıkları kentte gözleniyor.
 

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