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O ilimizde alarm! Velileri arayıp 'çocuklarınızı alın' dediler

04 Ocak 2018 Perşembe - 15:39 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 18:09

Adana Valiliği'nin talimatıyla sabah saatlerinden itibaren devam eden yağışın sele dönme riski gözönüne alınarak okulların yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almalarını istedi.


ADANA Valiliği'nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi. Okul yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almasını istedi.
 
Valilikten şiddetli yağış nedeniyle yapılan açıklama ise şöyle;
 
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan anlık hava durumu raporuna göre ilimizde yoğun yağış görülmekte olup okullarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünüldüğünden ilimiz 4 merkez ilçede ikili eğitim yapan tüm okullarda  bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edilmesi uygun görülmüştür."
 

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