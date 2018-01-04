O ilimizde alarm! Velileri arayıp 'çocuklarınızı alın' dediler

Adana Valiliği'nin talimatıyla sabah saatlerinden itibaren devam eden yağışın sele dönme riski gözönüne alınarak okulların yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almalarını istedi.

ADANA Valiliği'nin talimatıyla bu sabah tan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi. Okul yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almasını istedi.

Valilikten şiddetli yağış nedeniyle yapılan açıklama ise şöyle;