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O ilimizde alarm! Apartman karantinaya alındı

İHA |  25 Haziran 2020 Perşembe - 17:47 | Son Güncelleme : 25 06 2020 - 17:53

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında pozitif vaka tespit edilen bir apartman karantina altına alındı.


Ahlat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “Ahlat ilçesi Selçuklu Mahallesi Hastane Caddesi Namlı Apartmanı No: 2 adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 25 Haziran 2020 tarihi saat 15.00 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, binada ikamet eden vatandaşların dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

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