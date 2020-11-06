Peş peşe koronavirüs kararları! İki ilimizde yasaklandı

Karabük Valiliği, kentin işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verdi. Ayrıca apartman ve sitelerin bahçe ve kapalı alanlarında toplu etkinlikler yasaklandı. Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yaya trafiğinin yoğun bulunduğu ve vatandaşlarımızın kalabalık oluşturduğu Kemal Güneş Caddesi'nde sigara içilmesinin yasaklanmasına, alınan bu kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir denildi.
Apartman ve sitelerin bahçe, açık ve kapalı alanlarında yapılan toplu etkinlikler hakkında düzenleme yapılırken, açıklamada şunlar kaydedildi:
Sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak amacıyla apartman ve site içerisinde yer alan kapalı ortak kullanım alanlarının pandemi süresince kullanılmamasına ve konunun takibinden apartman ve site yöneticilerinin sorumlu olmasına. Apartman ve sitelerin bahçe ve açık alanlarında toplu etkinliklerin taziye, mevlit töreni, piknik, kutlama, merasim, eğlence yapılmasının yasaklanmasına ve aynı aileden olmayan beş kişiden fazla kişinin bu alanlarda bir araya gelmesine müsaade edilmemesine karar verilmiştir.
Balıkesir'de açık alanlarda yürürken sigara içmek yasaklandı
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, vatandaşların cadde, sokak, meydan, park, pazar yeri gibi açık alanlarda yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerini tüketmesi yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, kırsal mahallelerde faaliyet gösteren kahvehanelerin en geç saat 21.00'de kapatılmasının sağlanması ve lokanta, restoran, kafe, kafeterya, kahvehane, çay ocağı, pastane gibi yerlerde müşterilerin yiyip içmedikleri esnada maske takmalarının zorunlu hale getirilmesi kararı alındı.
65 yaş üstü vatandaşların saat 14.00'ten sonra pazar yerlerine girmesi ve toplu ulaşım araçlarını kullanması da kısıtlanacak.
15 yaş altındaki çocukların pazar yerlerine girmelerine sınırlama getirildi.
Pandemi tedbirlerine daha sıkı uyulması için vatandaşların cadde, sokak, meydan, park, pazar yeri gibi açık alanlarda yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerini tüketmesi de yasaklandı.
Kurallara uymayanlara Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem uygulanacak.