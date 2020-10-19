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O ilimiz için yeni corona virüs kararları!

AA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 1:05 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 1:05

Antalya'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı ek genelge doğrultusunda yeni kararlar alındı.


İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara göre, son dönemlerde temaslı  bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar dışında temaslı  bildiriminde isteksizlik yaşandığı tespitinden hareketle, Kovid-19 tanısı konulan  kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda  gerekli idari ve adli yaptırımlar başlatılacak. 
 
Gerek belediyelerin kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile  camilerden yapılan anonslarda gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon,  radyo, gazete, sosyal medya vb.) maske, temizlik ve mesafe kurallarına ilişkin  sık sık duyurular yapılacak. 
 
Her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde  kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart  sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli  entegrasyonların sağlanmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacak. 
 
İl genelinde bir haftalık süreçle ilgili planlama kapsamında, yarın  umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi  yeme içme mekanları, salı günü şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı  yapılan her türlü toplu ulaşım aracı (okul servisleri dahil) ile havalimanı, gar,  otogar gibi yerlerde, çarşamba günü Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere  toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme ve benzeri yerler ile personel  servislerinde denetim yapılacak.
 
Perşembe günü tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi  tutulan kişilere gidecek ekipler, cuma günü de AVM'ler, cami ve mescitler, halı  sahalar, spor tesislerinde denetimlerini sürdürecek.
 
Vatandaşların kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık  alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazar yerleri, sahiller  vb.) cumartesi günü ve berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon  ve elektronik oyun yerleri, düğün ve nikah salonları, lunaparklar, tematik  parklar ise pazar günü denetlenecek.
 

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corona virüs Antalya İçişleri Bakanlığı
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