02 Ocak 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.477 -0.22 EURO 9,0790 -0.05
USD 7,4340 -0.01 ALTIN 452,980 -0.25
CANLI BORSA
TÜMÜ

O ilimiz buz kesti! 5 metreyi aştı

DHA |  02 Ocak 2021 Cumartesi - 11:59 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 11:59

Ardahan'da etkili olan soğuk hava Halilefendi Mahallesi’ndeki Ardahan Kalesi'nin surlarında yaklaşık 5 metrelik sarkıtlar oluşturdu.


Ardahan’da bir haftadır etkili olan soğuk havanın etkisiyle buzdan sarkıtlar oluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde, geceleri yaşanan soğuklar nedeniyle oluşan kırağı ağaçları süslerken, evlerin bahçesinde kuruması için asılan çamaşırların buz tutması ilginç görüntülere ortaya çıkardı.
 
Soğuklar sebebiyle tarihi Ardahan Kalesi'ndeki kayalıklarda ise uzunluğu 5 metreyi bulan sarkıtlar oluştu. Sarkıtları görmek için gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.
 
 

ETİKETLER

ardahan sarkıt buz soğuk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.