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O ilde vakalar arttı, nikah işlemleri durduruldu

DHA |  12 Temmuz 2020 Pazar - 20:32 | Son Güncelleme : 12 07 2020 - 20:32

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede corona virüs vakalarında artış olduğunu, bu nedenle gerekli tedbirlerin alınmadığı düğünlerde nikah işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu.


Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşlardan koronavirüs tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafe ve maske kurallarına uymalarını istedi. Gürbüz, paylaşımında, "Düğün, nişan ve kutlamalarda tedbirlerinin yeterince uygulanmaması nedeniyle hastalığın yükselişte olduğu gözlemlenmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmadığı düğün merasimlerinde nikah işlemi yapılmayacaktır. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyalım!" dedi.
 
 

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