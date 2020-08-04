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O ilde vaka sayısı tavan yaptı

İHA |  04 Ağustos 2020 Salı - 15:31 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 15:32

Kilis’te corona virüs vaka sayısında yükseliş sürerken, 255 kişi tedavi görüyor.


Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te vaka sayılarında artış yaşanıyor. Maske takmanın zorunlu olduğu kentte maske takmayanların sayısında da ciddi oranda artış yaşanıyor. 
 
23 Haziran'da 348 olan vaka sayısı 29 Haziran’da 387’ye, 3 Temmuz’da 450’ye, 6 Temmuz’da 492’ye, 9 Temmuz’da 526’ya, 16 Temmuz itibariyle 646’ya, 20 Temmuz itibariyle 700’e, 23 Temmuz tarihinde 800’e 27 Temmuz tarihinde 1023’e 4 Ağustos itibariyle 1145'e yükseldi.
 
Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 255 korona virüs hastası bulunuyor. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.

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