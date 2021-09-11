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O ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi! İkinci bir emre kadar...

AA |  11 Eylül 2021 Cumartesi - 12:43 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 12:48

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle bölgedeki 9 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


Valilikten yapılan açıklamada, il merkezindeki bazı köy ve bağlı  mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Bitlis ili merkez ilçesi sınırlarındaki Ağaçpınar, Ayrancılar,  Kaşıklı, Kayalıbağ, Karaca, Konalga, Yeşilsırt, Narlıdere, Tanrıyar köy ve  mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma  amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu  alanlarda, teröristlerin yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin  sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Eylül saat  03.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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