O ilde korkutan vakalar!

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis ’te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. 23 Haziran tarihinde 348 olan vaka sayısı, 29 Haziran’da 387’ye, 3 Temmuz 'da 450’ye, 6 Temmuz'da 492’ye, 9 Temmuz’da 526’ya, 16 Temmuz itibariyle ise 646’ya yükseldi.

Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 181 kişi korona hastası bulunuyor. Bugün 110 kişi Kilis Devlet Hastanesinde, 71 kişi KYK yurdunda karantinada, 5 kişi ise yoğun bakımda bulunurken, 3 kişi ise hayatını kaybetti. 467 kişi de tedavi olduktan sonra hastaneden taburcu edildi.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.