O ilçede ev fiyatları uçtu! Prefabrik yapılara ilgi arttı!

Koronavirüs süreci ile birlikte yazlıkçılar uzaktan çalışma ve online eğitim nedeniyle şehirlere dönüşü erteliyor. Hatta şehirlerden yazlık bölgelere büyük bir akın var. Çoğu kişi de yazlık bölgelerde ev fiyatları artınca ikinci seçenek olarak tercihini arsadan yana kullanıyor. Arsa alıp prefabrik ev yapmak moda oldu.

Koronavirüs sonrası talebin arttığı Bodrum ’da, her bütçeye göre ev bulmak artık mümkün değil. Maddi durumu iyi olanlar tüm residence hizmetlerini alabilecekleri projeleri tercih ederken ucuz ev arayanlar ise merkezden uzak ama ulaşım kolaylığı olan bölgelere taşınıyor. Öte yandan ilçede arsa alıp prefabrik evlerde yaşamayı seçenler bile var.

Koronavirüsle Bodrum’a ilginin arttığını belirten Gayrimenkul Pazarlama Direktörü Şule Alp, “Vaka yoğunluğu, apartmanlardaki gürültü, yürüyüş alanlarının azlığı, kalabalıklardan kaçmak isteme gibi nedenlerle Bodrum’daki yazlıklar normalleşmeden sonra zaten dolmuştu. Buna home office çalışma ve uzaktan eğitim de eklenenince birçok insan kışın da kalmaya karar verdi” dedi.

HER BEKLENTİYE GÖRE EV VAR

Şule Alp, ilçede her beklentiye göre ev bulmanın mümkün olduğunu belirterek “Ne istediğinize bağlı. Devlet kurumlarına, merkeze yakın olsun diyenler Bitez, Konacık gibi bölgeleri tercih ediyor. Otelde tatil yapar gibi yaşamak isteyenler Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan’da ev arıyor. Özellikle uluslar arası limana sahip Yalıkavak yaz-kış hareketli” dedi.

PREFABRİK EV YAPIYORLAR

Bodrum’da sadece oturuma hazır konutlara değil arsalara da ilgi yüksek. Türkiye çapında geçen yıl Haziran Temmuz Ağustos aylarında arsa satışları, 45 milyon TL’yken bu yıl aynı dönemde 89 milyon TL’ye çıktığını aktaran Şule Alp, “Geçen yıl haziran, temmuz ve ağustos döneminde 1.219 konutun satıldığı ilçede, bu sene aynı dönemde yüzde 83,1 artışla 2 bin 232'ye yükseldi. Üstelik artık Bodrum’un Meşelik, Dörtepe, Güvercinlik, Güllük gibi adını çok duymadığımız bölgeleri de tercih ediliyor. Merkeze uzak ama ulaşımın kolay olduğu bu bölgelerde insanlar arsa alarak ev yapmayı düşünüyorlar. Hatta bazıları prefabrik yapılar yaparak bu yılı geçirmek istiyor” diye konuştu.

EV FİYATLARI 1 MİLYONDAN BAŞLIYOR!

İlçede satışların devam etmesi durumunda yeni projelerin hayata geçmesinin kaçınılmaz olacağını dile getiren Alp, ilçedeki gayrimenkul piyasası hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Kreş, temizlik, deniz taksi gibi hizmetlerin bulunduğu projelerde daire fiyatları 750.000 euro’dan başlıyor 9 milyon euro’ya kadar yükseliyor. Sadece deniz manzaralı, 2+1, 1+1 evim olsun diyenlerin de 1 milyon TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Kiralık evlerde ise 2+1 evler için ücretler 2500 TL’den başlıyor. Bu ücret eşyalı evlerde iki katı. Ayrıca evin imkânlarına göre 70 bin TL’ye kadar kiralık daireler bulunuyor.”