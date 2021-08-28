28 Ağustos 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.458 0.67 EURO 9,8710 -0.11
USD 8,3470 -0.48 ALTIN 488,200 1.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

O görüntüler sosyal medyada tepki çekti! Bakanlık harekete geçti

28 Ağustos 2021 Cumartesi - 18:00 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 18:00

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul'da sebze halinde bir kişinin kasalarca kabağı çöp kamyonuna ile ilgili, "İvedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezalar uygulanacaktır" açıklama yaptı.


Bakan Muş, Twitter hesabından İstanbul'da sebze halinde bir kişinin kasalarca kabağı çöp kamyonuna atması ile ilgili paylaşımda bulundu. Sosyal medyadaki görüntülerin Bakanlıkça ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde derhal il müdürlüğüne talimat verildiğini belirten Muş, "Söz konusu eylemi yapan firma tespit edilmiş olup firma hakkında idari süreç başlatılmıştır. İvedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sebze hali
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.