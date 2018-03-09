O gece yapılan yazışmalar ortaya çıktı!

Milliyet.com.tr'nin haberine göre, Samsun'daki bir ele geçirmeyi planladıkları anlaşılan darbeciler, bakanın yerini tespit ettikten sonra yanındaki korumaların durumunu soruyor. Darbecilerden biri 'Üç tanesi bizden' cevabını veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öldürülüp öldürülmediğini soran darbeci, diğer darbeciden 'Abiler öldürüleceğini söylediler' cevabını alıyor. Darbenin bastırıldığı anlaşılınca da 'Hepimizi alabilirler, herkes darbeyi televizyonda gördük, haberimiz yok desin' diyerek grubu kapatıyorlar.

Telefondan çıktı

Samsun'da 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanan eski polis memuru Y.A'nın telefonunun Emniyet tarafından yapılan dijital incelemesi neticesinde darbe gecesi yapılan Whatsapp görüşmelerinin kayıtlarına ulaşıldı. Kayıtlarda o akşam Samsun'da olan bir bakana yönelik eylem planları da var. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturma dosyasına giren kayıtların detayları darbecilerin o akşam ne kadar gözü dönmüş bir şekilde hareket ettiğini de gösteriyor.

'Korumaların üçü bizden'

15 Temmuz akşamı 21.03'te başlayan yazışma içeriği şöyle:

X: 'Ben yakındayım ama bakan burada değil!'

Y: 'Haberim var, yerini öğrendik.

X: 'Korumalar nasıl olacak?'

Y: 'Üç tanesi bizden...'

X: 'Abi emin misin, bak ses seda yok, boşa düşmeyelim'

Y: 'Bundan sonra bana 'bakanım' de :)

X: 'Tamam sayın bakanım, bu Faruk p..inden kurtulalım yeter. (Cumhurbaşkanı) Kesin öldü mü?

Y: 'Abiler öldürüleceğini söylediler...'

'Hepimizi alabilirler'

Darbe girişiminin bastırılması üzerine söz konusu polis memuru sabah 05.20'de aynı gruba şu mesajı atıyor:

'Önemli! Durum çok kötü! Acil duyuru! Hepimizi alabilirler. Herkes 'darbeden haberim yok, Tv'de gördüm ilk kez desin' Asla hükümete ve Tayyip'e karşı olumsuz bir yaklaşım yapmayın. Grubu kapatıyorum!'