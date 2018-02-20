O füzeyle tankımıza saldırmışlardı! Ele geçirildi

Zeytin Dalı Operasyonu'ndan son dakika haberler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Özgür Suriye Ordusu'nun birlikte yürüttüğü terör örgütü PKK/YPG/PYD'li teröristlere darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor. Şubat ayının başında Afrin'de terör örgütü PYD/PKK üyeleri tankımıza saldırıda bulunmuş, bu saldırı sonucu 5 kahraman askerimiz şehit olmuştu.

Saldırının ardından Türk jetlerimiz, tankın vurulduğu bölgeye hava harekatı düzenlenleyerek teröristlerin üzerine bomba yağdırmıştı. Bombardıman sonucunda onlarca terörist etkisiz hale getirilmişti. 19 Şubat itibariyle Afrin'de teröristlerden temizlenen bölgelerde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Racu beldesine hakim 687. Tepe'de YPG'lilere ait bir çok silah ve mühimmat ele geçirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ele geçirdiği mühimmatlar arasında, 1 adet 14,5'lik doçka tüfeği ve 1 adet 12,7'lik uçaksavar ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında daha önce YPG'li teröristlerin tankımıza saldırarak askerlerimizi şehit ettiği saldırıda da kullanılan Konkurs füzesi de var. ABD'nin YPG'ye verdiği bu anti tank füzesi Rus yapımı.