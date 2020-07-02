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O eski halinden eser yok şimdi!

O eski halinden eser yok şimdi! YouTube için çektiği makyaj videolarıyla tanınan YouTuber Danla Bilic, mide küçültme ameliyatı olmuştu.
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