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O bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

AA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 9:01 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 9:01

Cumhurbaşkanı kararlarıyla İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Çavuşbaşı ve Görele Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı, Isparta'da Eğirdir ve Gölcük Krater Gölü, Mersin'de Alata Sahili ve Manisa'da bulunan 7. Grup Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi  Gazete'de yayımlanan kararlara göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları  içerisinde bulunan Beykoz (İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı) Çavuşbaşı ve  Görele Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden  değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları belirlenen alanların kesin  korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararı verildi.
 
Isparta'nın Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri sınırları  içerisinde bulunan Eğirdir Gölü Doğal Sit Alanı ile Isparta'da bulunan Gölcük  Krater Gölü Doğal Sit Alanı, Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan 7. Grup Doğal Sit  Alanı ve Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Alata Sahili Doğal Sit Alanı da  kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
 
Çorum merkez ilçe Kale Mahallesi ile Mersin'in Akdeniz ilçesi Barış  Mahallesi ve Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları  içerisinde bulunan bazı alanların da "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı.
 
Acele kamulaştırma kararları
 
Giresun'da 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel nedeniyle afete maruz  kalan Çaldağ köyünde ihtiyaç duyulan konutların yapımı amacıyla özel mülkiyet  olan bazı taşınmazlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele  kamulaştırılacak.
 
Mersin'nin Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi sınırları içerisinde  bulunan bazı taşınmazların da Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nin hayata  geçirilmesi amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, Trabzon'un  Ortahisar ilçesi İnönü Mahallesinde bulunan bazı taşınmazların da Millet Bahçesi  Projesi alanına dahil edilmek üzere Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı  tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.
 
İstanbul'un Silivri ilçesinde de Ömerli Rüzgar Enerji Santrali'nin  yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele  kamulaştırılması kararlaştırılırken, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova  Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların ise kentsel dönüşüm ve  gelişim proje alanı ilan edilmesi kararı verildi.
 
  
 

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