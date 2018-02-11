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O bölgeler ateş altına alındı

AA |  11 Şubat 2018 Pazar - 19:15 | Son Güncelleme : 11 02 2018 - 19:15

Suriye'nin Afrin bölgesinde, belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.


TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak,  Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek,  bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20  Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.  
 
Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit  edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan uçaklar karadan ise fırtına  obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı.
 
Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyulurken sınır birliklerine  askeri araç, gereç ve personel takviyesi ise sürüyor.

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