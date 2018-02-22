23 Şubat 2018 Cuma
İSTANBUL 
13°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.841 0.45 EURO 4,6690 0.06
USD 3,7850 0.07 ALTIN 161,940 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

O bölgede teröristlerden arındırıldı

AA |  22 Şubat 2018 Perşembe - 19:53 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 20:08

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köylerini teröristlerden arındırdı.


TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Zehra,  Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.  
 
Gün içinde Cinderes beldesinin Tell Dilur köyü, Bülbül beldesinin  Mikdad ve Ali Racu köyleri ile Racu beldesine bağlı Sarı Uşağı ve Rahmanlı  köyleri de teröristlerden ele geçirilmişti.
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 71'i  köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait  üs olmak üzere 99 noktayı örgütten kurtardı. 
 
 
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar  şöyle:  
 
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy,  Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo,  Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz  Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı  iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı  Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal  Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri,  Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı ve Rahmanlı  köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde  Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü  Hac Bilal köyü,Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köyleri; Cinderes beldesinde  Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye,  Divan Fevkani, Divan Tahtani, Mervane, Heygece, Tell Dilur köyleri ve onlara  hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve  Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde  Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş,  Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile  Cemiliyye köy altı yerleşimi."
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.