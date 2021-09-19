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O bölgede 21 binden fazla deprem oldu! Yanardağ faaliyete geçti

AA |  19 Eylül 2021 Pazar - 20:35 | Son Güncelleme : 19 09 2021 - 20:35

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki yanardağ aktif duruma geçti. Yanardağın faaliyete geçmesiyle bölgedeki El Paso yerleşim yerindeki 350 kişi tedbir amacıyla evlerinden uzaklaştırıldı.


Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma'da bugün yerel saatle 16.10'dan itibaren yanardağın faaliyete geçtiği açıklandı.
 
Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkililerinden yapılan açıklamada, La Palma'da bugün 327 depremin meydana geldiği, yanardağın 5 ağzından alevlerin püskürmeye başladığı belirtildi.
 
350 kişi tahliye edildi
 
Yanardağın faaliyete geçmesiyle bölgedeki El Paso yerleşim yerindeki 350 kişinin tedbir amaçlı evlerinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
 
Başbakan Sanchez ABD ziyaretini erteledi
 
Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye yapacağı ziyareti ertelediğini duyurdu.
 
Sanchez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ilk elden çalışmaları yerinde görmek için La Palma'ya gittiğini" kaydetti.
 
La Palma, Kanarya Adaları grubundaki en aktif volkanlardan biri olarak biliniyor.

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