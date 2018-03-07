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O bölge de teröristlerden temizlendi

AA |  07 Mart 2018 Çarşamba - 21:37 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 21:46

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Maçale köyünü teröristlerden arındırdı.


Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı  kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Maçale  köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.
 
TSK ve ÖSO birlikleri, ayrıca bugün Afrin'in güneybatısındaki Cinderes  beldesine hakim olan 'Cinderes Tepesini' ele geçirdi. Stratejik öneme sahip tepe,  terör örgütü YPG/PKK'nın Cinderes'teki ilk savunma hattıydı.
 
Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran  ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.
 
PYD/PKK, harekat sinyallerini aldığı dönemde tüm yığınak ve savunma  hatlarını Afrin ilçe merkezinde oluşturmuş, beldelerdeki sivilleri de canlı  kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 122'si köy, 30'u  kritik nokta olmak üzere toplam 156 bölgeyi kontrol altına aldı.
 
  
 

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