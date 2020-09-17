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Nutella helal midir? Nutella cevap verdi! Nutella haram mı? Nutella’nın içindekiler…

17 Eylül 2020 Perşembe - 9:56 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 9:56

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de çok seveni olan Nutella’nın sosyal medya üzerinden bir kullanıcıya verdiği helal yanıtı kısa sürede gündem oldu. Kullanıcı Nutella ürünlerinin helal sertifikalı olup-olmadığını sordu, Nutella’dan ise beklenmeyen bir cevap geldi. Nutella helal değil mi? Nutella helal mi, haram mı? Nutella nerede üretiliyor, içinde neler var?


Nutella haram mı? Dünyaca ünlü çikolata markası Nutella'ya Twitter'da "Ürünleriniz helal mi?" diye soran bir kullanıcının Nutella'dan aldığı cevap büyük bir tepki aldı.

NUTELLA HELAL DEĞİL Mİ?

Dünyaca tanınan çikolata firmalarından Nutella, ürünlerinin helal sertifikalı olup-olmadığı sorusuna cevap verdi. Sosyal medyada bir kullanıcının, "Ürünleriniz helal mi?" sorusuna, '"Hayır, helal değil" diyen firmaya tepki yağdı. Ünlü marka, daha sonra Twitter üzerinden açıklama yaparak özür diledi.

NUTELLA İÇİNDEKİLER

Nutella’nın ambalajında geçen İçindekiler şu şekilde belirtilmiş: Şeker, bitkisel yağ (palm), fındık (%13), yağsız süt tozu (%8,7), yağı azaltılmış kakao tozu (%7,4), emülgatör: lesitin (soya, ayçiçek), aroma verici (vanilin).

NUTELLA NEREDE ÜRETİLİYOR?

İtalyan Ferrero, Nutella, Kinder Pingui ve Kinder Süt Dilimi markalı çikolatalar üretmek üzere 300 milyon TL yatırımla Manisa'ya fabrika açtı. Ferrero'nun bu dünya genelindeki 19'uncu fabrikası.

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