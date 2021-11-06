Gazetevatan.com » Dünya » Nusret'te 19 bin TL'lik et şovu bakanı yaktı! Ortalık karıştı: 'Maaşın yetmez'
Nusret'te 19 bin TL'lik et şovu bakanı yaktı! Ortalık karıştı: 'Maaşın yetmez'
Londra'daki restorana yanında kalabalık bir grupla gelip yemek yedi, Nusret'in şovu TikTok'ta paylaşılır paylaşılmaz hızlıca silindi. Ancak video çoktan viral oldu. Komünist bakana ülkesinde yaşayanlar ateş püskürüyor.
Tüm dünyanın 'Salt Bae' adıyla tanıdığı Nusret Gökçe'nin Londra'da açtığı pahalı restoranda yemek yiyen ismin görüntüleri, dünya çapında depreme yol açtı.