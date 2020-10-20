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Nusret'in önündeki kuyruk gerçek mi?
'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe'nin, Etiler ve Nişantaşı'ndaki şubelerinin önündeki kuyrukla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.
Hürriyet gazetesinden Orkun Ün'ün, "Meğer o kuyruktakiler figüranmış" başlıklı yazısı şöyle:
"Nusret’in dükkanları önündeki kalabalığa hiç anlam veremiyordum. 'Yağmur çamur dinlemeyen yüzlerce kişi, kapıda içeriye girmek için sıra bekliyor, bu nasıl olur' diyordum. İçeride bedava dağıtılan bir şey de yok üstelik' diye hayret ediyordum. Kısmen bazı cevaplara ulaştım.
Hürriyet gazetesinden Orkun Ün'ün, "Meğer o kuyruktakiler figüranmış" başlıklı yazısı şöyle:
"Nusret’in dükkanları önündeki kalabalığa hiç anlam veremiyordum. 'Yağmur çamur dinlemeyen yüzlerce kişi, kapıda içeriye girmek için sıra bekliyor, bu nasıl olur' diyordum. İçeride bedava dağıtılan bir şey de yok üstelik' diye hayret ediyordum. Kısmen bazı cevaplara ulaştım.