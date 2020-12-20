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Nusret Gökçe sosyal medyada gündem oldu!
Dubai'de verdiği konser sonrası ekibiyle birlikte yemek yemeye Nusret'e giden ünlü şarkıcı Anne Marie'nin, Nusret tarafından tanınmaması dikkat çekti. Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye soran Nusret, sosyal medyada gündem oldu.
Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie, Dubai'de verdiği konser sonrası ekibiyle birlikte yemek yemeye Nusret'e gitti.
Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie, Dubai'de verdiği konser sonrası ekibiyle birlikte yemek yemeye Nusret'e gitti.