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Nusret Gökçe: Nusret artık benim değil Türkiye'nin markası
'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhreti yakalayan Nusret Gökçe, Hürriyet'ten Barbaros Tapan'a konuştu. Kariyeri ve özel hayatıyla ilgili konuşan Gökçe, yoğun çalışma temposunu anlattı.
Son dönemde hem sosyal medya paylaşımları hem de dünyanın farklı yerlerinde açtığı yeni restoranlarıyla gündeme gelen Nusret, hakkında bilinmeyenleri anlattı. İşte Nusret Gökçe'nin röportajından öne çıkanlar...