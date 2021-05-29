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Nusret Gökçe'nin saatinin fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde...
Kendine has 'tuzlama' şovu ile son yıllarda bir sosyal medya fenomeni haline dönüşen ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin pırlanta taşlarla süslü saatinin değeri dudak uçuklattı.
Nusret Gökçe, 1.5 yıldır tüm dünyaya kabus gördüren koronavirüs salgınının yiyecek ve içecek sektöründe yarattığı krize rağmen yatırımlarına hız kesmeyen devam ediyor.