Nusret Gökçe'den satılık tweet! 43 bin TL'ye paylaştı...

Posta gazetesinden Uğur Alkapar'ın, "Bu Tweet 6 Bin Dolar" başlıklı yazısı şöyle:

"Elon Musk, Kamala Harris gibi pek çok ünlüye ait Twitter postlarının satıldığı Valuables isimli bir platformda dünyanın ilk tweet’i 2.5 milyon dolara alıcı bulmuştu.