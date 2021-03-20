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Nusret Gökçe'den satılık tweet! 43 bin TL'ye paylaştı...
'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, tweet’lerinden bazılarını satılığa çıkarmıştı. Ünlü işletmeci, altın kaplı etlerin görüntüsünü video içeren tweet’ini 6 bin dolara (43 bin TL) sattı.
Posta gazetesinden Uğur Alkapar'ın, "Bu Tweet 6 Bin Dolar" başlıklı yazısı şöyle:
"Elon Musk, Kamala Harris gibi pek çok ünlüye ait Twitter postlarının satıldığı Valuables isimli bir platformda dünyanın ilk tweet’i 2.5 milyon dolara alıcı bulmuştu.