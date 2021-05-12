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Nusret bifteği şoku! İngilizler görünce şaştı kaldı, fiyatı...
'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhreti yakalayan Nusret Gökçe, İngiltere’deki ilk dükkanını açmaya hazırlanıyor. Nusret'in meşhur altın kaplı bifteğinin fiyatı ise ülkede şaşkınlıkla karşılandı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Nusret, son dönemde paylaşımlarından çok; dünyanın farklı yerlerinde açtığı yeni restoranlarıyla gündeme geliyor.