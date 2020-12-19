Türkiye Özel Okullar Birliği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal, Koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Hayatını kaybetmesinin ardından Dal’ın biyografisi araştırılmaya devam ediyor. TÖZOK başkanlığı görevinde yer alıyordu. Peki, Nurullah Dal kimdir? Nurullah Dal nereli, kaç yaşında öldü?

Türkiye Özel Okullar Dernek Başkanı Nurullah Dal, COVID-19’dan hayatını kaybetti. Dernekte uzun yıllar boyunca çalışan ve 2017 yılından itibaren TÖZOK Başkanlığı görevinde bulunan Dal, 68 yıllık derneğin 18’inci başkanıydı. Dal, dernek başkanı olarak İzmir’de deprem bölgesini ziyareti sırasında COVID-19 oldu. Nurullah Dal kimdir kaç yaşında? Koronavirüs'ten hayatını kaybeden Türkiye Özel Okullar Başkanı Nurullah Dal’ın hayatı…

NURULLAH DAL KİMDİR?

Nurullah Dal 1966 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini ve ardından da üniversite eğitimini de İstanbul'da tamamladı.

Nurullah Dal, orta okul ve liseyi Vefa Erkek Lisesi'nde, üniversiteyi ise Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladı.

1986 yılında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1986 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsünde yüksek lisans yaptı.

N.Y. State Üniversitesinde Bilgisayar Programcılığı ve Veri İşleme programlarından 1989 yılında mezun oldu.

1991 yılında Elektronik Sektöründe çeşitli görevlerde bulundu.

1991 – 1993 yılları arasında Polonya’da şirket kurarak İthalat İhracat sektöründe çeşitli Türk Firmalarının Temsilcisi olarak görev yaptı.

2003-2007 yıllarında Yeditepe Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programında öğretim görevlisi olarak ‘Okul İşletmeciliği’ dersini verdi.

1995 - 2012 yılları arasında Akasya Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve halen Fono Koleji Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Ayrıca 2012 yılından itibaren Mydome ve Akdeniz markaları ile Yükseköğrenim yurt işletmeciliği yaptı.

2008 yılından itibaren İstanbul Ticaret Odası Eğitim Komitesi ve Meclis Üyesidir.

Nisan 2018 tarihinden itibaren İstanbul Ticaret Odası Eğitim Komitesi Başkanlığını yürüttü.

2001 - 2008 yılları arasında Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sınav Yürütme kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu.

2009-2013 tarihleri arasında Derneğin Genel Sekreterliği’ne getirildi.

2013-2017 yılları arasında ise Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2017 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

19 Aralık 2020 tarihinde vefat eden Nurullah Dal, evli ve iki çocuk babasıdır.