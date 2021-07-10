Nurseli İdiz: Trakya genim var benim!

Nişantaşı'nda objektiflere takılan oyuncu Nurseli İdiz , rol alacağı yeni komedi filmiyle ilgili muhabirlerle konuştu. İdiz, filmde estetik takıntılı bir kadını canlandıracağını ancak kendisinin hiç estetiği olmadığını söyledi. Usta oyuncu, "14'ünde İstanbul 'da başlayacak çekimler, bugün provamız vardı zaten. Gonca Vuslateriyle oynayacağız. Biraz rol yapmayı seven, estetiğe çok düşkün bir kadını oynayacağım. Benim tam tersim..."

"TRAKYA GENİM VAR"

"Göğsünü yaptırıyor, suratını yaptırıyor öyle bir tip. Ben doğalımdır, kötü oluyor botoksla ifade kaybı oluyor hiç yaptırmadım, şimdilik gerek yok ama biraz daha kırışırsam belki ufak tefek şeyler yaparım ama genlerim sağlam. Trakya genim var benim" diye konuştu.

İdiz'e, geçtiğimiz yıl son anda kadrosunda olduğu bir filmden Uğur Yücel'in kendisini istemediği için ayrıldığı iddiaları da hatırlatıldı.

"ÇOK SAMİMİYETİMİZ YOK"

Bunun üzerine oyuncu; "Evet öyle bir şey oldu, Uğur'dan mı kaynaklı başkasından mı bilmiyoruz, zaten filmden de haber yok. Nerede oynayacak ne olacak bilmiyorum. Çok samimiyetimiz yok, görüşmedik ama 'Benimle alakası yok' demiş. Sebebini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 60 yaşındaki usta oyuncu Nurseli İdiz, hem iş, hem de özel hayatına dair Günaydın'dan Merve Yurtyapan'a çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Ünlü oyuncu, kariyer yönetimiyle ilgili şöyle konuşmuştu: Manevi olarak değil ama maddi olarak kesinlikle kariyerimi kötü yönettiğimi düşünüyorum. Ama bizim oyunculuk mesleği her zaman sürprizlerle doludur. Asıl bereket ve üretkenliğin bana akması bu yaştan sonra olacak. Bunu da özellikle çocuğum ve torunlarım için çok iyi değerlendirmeyi planlıyorum.

Usta sanatçı, "Mal varlığımı kaybetmemde, mali işlerimle ilgilenen, hesaplarımı teslim ettiğim kişilerin büyük payı var. Örneğin bunun en büyüğünü muhasebecimle yaşamıştım. Yıllarca vergilerimi ödememiş. Oradan çok büyük darbe yemiştim. Evimi ve arabamı kaybettim, hâlâ ödemelerim var" ifadelerini kullanmıştı.