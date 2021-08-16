Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında ve nereli? Nurseli İdiz'in hastalığı ne?

Benimle Paylaş programının bu haftaki konuğu oyuncu Nurseli İdiz oldu. Bir dönem sık sık hastalığı ile gündeme gelen Nurseli İdiz, hayatının en sarsıcı dönemini Benimle Paylaş programında anlattı. Programın takipçileri de Nurseli İdiz'in hayatı ve hastalığı ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında? Nurseli İdiz'in eski eşi kim? Nurseli İdiz'in hastalığı ne? İşte Nurseli İdiz'in hayatı hakkında merak edilenler...
NURSELİ İDİZ KİMDİR? İŞTE HAYATI
Tam adı Nuran Nurseli Çamlıbel olan Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İskeçe göçmeni ressam Faruk Nafiz Çamlıbel ve annesi Deniz Çamlıbel'in kızıdır. Lisede Fen bölümünde okudu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun olduktan sonra 1981'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayarak "Küçük Adam Ne Oldu Sana?" oyunu ı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı.
1981'de, TRT'de "Şarkılar Neyi Söyler" adlı programı ve "Prizma" adlı programı sundu, "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisiyle adını ekranda duyurdu. "Kız Kulesi Aşıkları", "Böcek" adlı filmleriyle adından sinemada da söz ettirdi. 1991 yılında televizyonda "Saklambaç" adlı bir program sundu. Birçok sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Nurseli (Çamlıbel), müzisyen, Cem İdiz ile 1983 yılında evlendi ve 15 yıllık eşinden 1999 yılında boşandıktan sonra da İdiz soyadını kullanmaya devam ediyor. 1985 doğumlu Canan Elif İdiz adında bir kızları var. Nurseli İdiz, Faruk Bayhan'ın yapımcılığında 2015 yılında Show TV'de yayınlanan "İlişki Durumu: Karışık" adlı dizide başrollerini Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece ve Pamir Pekin paylaştı.
Arka arkaya gelen ölüm haberleri ardından zor günler geçiren Nurseli İdiz'e Tip 1 Bipolar teşhisi konuldu.
BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?
Bipolar bozukluk, "maniden depresyona kadar uzanan ruh halindeki aşırı değişiklikler" olarak tanımlanır. ... Bu ruh hali oynamaları arasında, bipolar bozukluğu olan kişinin normal ruh halinde olduğu dönemler olabilir. "Manik" terimi aşırı hareketli, enerjik, konuşkan, umursamaz, güçlü, öforik bir dönemi tanımlar.