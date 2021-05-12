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Nurseli İdiz: Kafayı çekip çekip orayı aradım!
Nurseli İdiz hayatına dair bilinmeyen pek çok anısını anlattı. İdiz, alkollü şekilde Yunan konsolosluğunu aradığını anlatırken eğlenceli anlar yaşandı.
90'lı yılların en çok aranan oyuncusu ve sunucusu olan Nurseli İdiz, son yıllarda yaşadığı depresyon ve alkol sorunlarıyla gündeme geliyor. Armağan Çağlayan'ın 'Dur Bi Dinle' programına katılan İdiz, yaptığı açıklamalarla hakkında yanlış bilinenlere açıklık getirdi.