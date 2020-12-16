Nurseli İdiz isyan etti! '1 gün kala kadrodan çıkarıldım'

Mağdur olduğunu öne süren oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı:

“1 Aralık’ta yönetmen Bülent İşbilir tarafından sunulan film projesiyle ilgili MGX Film ve Yapım şirketinin sahibi Müşvik Guluzade ile sözleşme yaptık. Saç, kostüm ve okuma provalarım yapıldı. Ön avans ödeme yapıldığı halde çekimlere başlanmasına 1 gün kala, filmin dijital platforma satılması sebebiyle kadrodan çıkarıldığımı bildirdiler. Oyunculuğum her zaman her şeyden önce geldiği için, hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan programdaki işimi kaybetme riskine rağmen bu filmi kabul ettim. Maddi ve manevi haklarımı hukuki yollardan arayacağımı bildirmek isterim.”