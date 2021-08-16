Nurseli İdiz'in kızı Canan Elif İdiz kimdir? Elif İdiz kaç yaşında?

Oyuncu Nurseli İdiz'in kızı Canan Elif İdiz sosyal medyada gündem oldu. Paylaş Benimle programına katılan Nurseli İdiz bir dönem sık sık hastalığı ile gündeme geldiği dönemi ve perde arkasını anlattı. Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz de pek çok kişinin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki, Canan Elif İdiz kimdir? Elif İdiz kaç yaşında ve nereli? İşte Nurseli İdiz'in kızı Canan Elif İdiz'in hayatı!
ELİF İDİZ KİMDİR?
1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Canan Elif İdiz'dir.
Annesi oyuncu Nurseli İdiz, babası Cem İdiz'dir.
Oyunculuk ve şarkıcılık eğitimi aldı. İstanbul'da çeşitli mekanlarda şarkı söyledi.
Elif İdiz, annesi Nurseli İdiz ile beraber 'Dualar Kalıcıdır' adlı tiyatro oyununda sahne aldı.
2016 yılında şarkıcılık yapan kızını sahne aldığı mekanda dinlemeye giden Nurseli İdiz, "Kızımla gurur duyuyorum. Arkadaşlarımla her hafta onu dinlemeye geleceğiz" diye konuştu.