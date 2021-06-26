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Nurseli İdiz: Evimi ve arabamı kaybettim, hala ödemelerim var!
Usta oyuncu Nurseli İdiz, geçirdiği zor zamanları anlattı. Birçok kez dolandırıldığını söyleyen sanatçı, kendisini en çok sarsan olayı muhasebecisiyle yaşadığını açıkladı. Kariyer yönetimiyle ilgili de itiraflarda bulunan İdiz, alkol sorunundan ve bipolar bozukluk hastalığından nasıl kurtulduğuna dair konuştu.
Nurseli İdiz; onlarca film, dizi, tiyatro oyunuyla izleyiciyle buluştu. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başladığı yolculuğuna İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda devam etti, ardından dönemlerin en dikkat çeken projelerinde yer aldı. Usta oyuncu, hem iş, hem de özel hayatına dair Günaydın'dan Merve Yurtyapan'a çarpıcı açıklamalar yaptı.