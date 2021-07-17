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Nurseli İdiz'e dava şoku!

17 Temmuz 2021 Cumartesi - 10:53 | Son Güncelleme : 17 07 2021 - 10:53

Menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras, Nurseli İdiz’in bir televizyon kanalında kendisi için ‘gay’ ve ‘sahte insan’ diyerek kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.


Dava dilekçesinde, “Özgür Aras’ın cinsel yönelimine ilişkin küçük düşürme ve karalama kastı içeren ifadeler hukuken kabul edilebilir değildir. Nurseli İdiz’in bu sözleri nedeniyle çok duygusal ve naif bir kişiliğe sahip olan Özgür Aras’ın ruh hali olumsuz etkilenmiştir. Yaşanan bu hadiseyle ilgili olarak, üzüntüsünü dile getirmekten kaçınmayan Özgür Aras’a sosyal medya üzerinden çokça destek mesajı gelmiştir. Bu nedenle 5 bin TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” denildi.
 
Dilekçede Özgür Aras’ın bu davadan elde edeceği geliri Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışlayacağı anlatıldı.
 
 
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
 
Davaya cevap veren Nurseli İdiz, asıl kendisinin hedef alındığını ve açıklamalarının eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek davanın reddini istedi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması davacı Özgür Aras’ın tanıklarına tebligat çıkarılması için ertelendi.

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