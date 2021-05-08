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Nuri Bilge Ceylan, küçük ve eski model aracıyla dikkat çekti

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Mütevazı yaşamıyla dikkat çeken yönetmen, 'mini' olarak tabir edilen iki kişilik küçük otomobiliyle trafiğe çözüm buldu.

Nuri Bilge Ceylan, küçük ve eski model aracıyla dikkat çekti Ülkemize uluslararası alanda birçok ödül kazandırarak adından söz ettiren ve film eleştirmenleri tarafından övgü alan Nuri Bilge Ceylan, Cihangir'de küçük ve eski model aracıyla dikkat çekti.
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