14 Ağustos 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.084 -1.49 EURO 8,7140 0.41
USD 7,3780 0.50 ALTIN 461,390 0.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu balayında

14 Ağustos 2020 Cuma - 12:35 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 12:35

Yeşilçam’ın efsane ismi Nuri Alço, geçtiğimiz ay hayatını birleştirdiği eşi Burcu Sezginoğlu’yla, Marmaris’teki balayından fotoğrafını paylaştı.


Geçtiğimiz mart ayında bir restoranda sahneye çıkan Nuri Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek, 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifinde bulunmuştu.
 
Usta oyuncu, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bir ay önce Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirdi. Nikaha, corona virüs sebebiyle çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katılmıştı.
 
BALAYINDAN PAYLAŞTI 
 
Alço, Instagram hesabından 33 yaş küçük eşiyle Marmaris tatilinde çekilen bir kareyi paylaştı. Usta oyuncunun balayı fotoğrafı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
 
 
AYNI ZAMANDA MENAJERİ 
 
Alço’nun 33 yaş küçük eşi, aynı zamanda menajerliğini de üstleniyor.

ETİKETLER

yeşilçam nuri alço burcu sezginoğlu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.