Avrasya Pencere Fuarı başladı. Fuar alanında tekerlekli sandalye üzerinde görüntülenen ünlü oyuncu Nuri Alço, 'Hepimiz yarının engelli adayıyız' diyerek sosyal sorumluluk ve duyarlılık mesajı verdi.

Alço, "Engelli vatandaşlarımız zaten hayatın her alanında çeşitli zorluklarla karşılaşıyorlar ve bizden çok daha fazla efor sarf etmeleri gerekiyor. Hayatı engelliler için kolaylaştıran tüm uygulamaları elimden geldiğince destekliyorum.