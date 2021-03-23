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Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

23 Mart 2021 Salı - 13:16 | Son Güncelleme : 23 03 2021 - 13:16

Koronavirüse yakalanan Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Nuri Alço hastaneye kaldırıldı.


Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Nuri Alço'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Durumu ağırlaşan Alço, hastaneye kaldırıldı.  69 yaşındaki Nuri Alço'nun bir haftadır Covid-19 salgınıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.
 
"HERKÜLÜM BENİM"
 
Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, sosyal medya hesabından, "Herkülüm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" yazarak sevenlerinden dua istedi. Yeşilçam'ın kötü adamı olan Nuri Alço, 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde 80'den fazla dizi ve filmde rol almıştı.

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