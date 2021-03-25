Nuri Alço'dan yeni haber! Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu...

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi hastanede devam eden Nuri Alço’nun sağlık durumu ile ilgili yeni bir haber var.

Müzisyen Onur Akay, usta oyuncunun yarın taburcu olacağını şu ifadelerle duyurdu:

"Değerli oyuncumuz Nuri Alço’nun sağlık durumunun çok iyi olduğunu öğrendim. Zaten durumu hiç ağırlaşmamış, doktorları yaşından dolayı tedavisinin hastanede devam etmesi istemiş ve kendisi de hastaneye yatmış. Hastanede bulunduğu süre zarfı içinde solunum sıkıntısı yaşamamış ve tedavisine normal odada devam edilmiş. Nuri Alço yarın 26 Mart Cuma günü taburcu oluyor."