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Nuri Alço'dan yeni haber! Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu...

25 Mart 2021 Perşembe - 16:36 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 16:36

Koronavirüse yakalanan Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncudan yeni haber var.


Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi hastanede devam eden Nuri Alço’nun sağlık durumu ile ilgili yeni bir haber var.
 
Müzisyen Onur Akay, usta oyuncunun yarın taburcu olacağını şu ifadelerle duyurdu:
 
"Değerli oyuncumuz Nuri Alço’nun sağlık durumunun çok iyi olduğunu öğrendim. Zaten durumu hiç ağırlaşmamış, doktorları yaşından dolayı tedavisinin hastanede devam etmesi istemiş ve kendisi de hastaneye yatmış. Hastanede bulunduğu süre zarfı içinde solunum sıkıntısı yaşamamış ve tedavisine normal odada devam edilmiş. Nuri Alço yarın 26 Mart Cuma günü taburcu oluyor."

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