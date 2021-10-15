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Nurgül Yeşilçay yaptı! Dünyada bir ilk, sadece 50 kişide olacak

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı bir mini dizi projesini hayata geçirdi. Yedi bölümlük 'Poz', NFT olarak 8 bin 600 dolar'a satışa çıkarılacak.

Nurgül Yeşilçay yaptı! Dünyada bir ilk, sadece 50 kişide olacak Son olarak final yapan 'Kefaret' dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, yapımcılığını sevgilisi Necati Kocabay'ın yaptığı, altı aydır üzerinde çalıştığı sürpriz bir projeye imza attı.
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