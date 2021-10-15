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Nurgül Yeşilçay yaptı! Dünyada bir ilk, sadece 50 kişide olacak
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı bir mini dizi projesini hayata geçirdi. Yedi bölümlük 'Poz', NFT olarak 8 bin 600 dolar'a satışa çıkarılacak.
Son olarak final yapan 'Kefaret' dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, yapımcılığını sevgilisi Necati Kocabay'ın yaptığı, altı aydır üzerinde çalıştığı sürpriz bir projeye imza attı.