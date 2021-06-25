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Nurgül Yeşilçay siyah mayosuyla poz verdi

25 Haziran 2021 Cuma - 17:26 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 17:26

Nurgül Yeşilçay tatil pozuyla dikkat çekti. Yeşilçay sevgilisine verdiği poz hayranlarıyla da paylaştı.


Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Necati Kocabay ile tatil yapıyor.
 
Dizideki performansının yanı sıra sosyal medyada da ilgiyle takip edilen Nurgül Yeşilçay, tatilden pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
 
Nurgül Yeşilçay son olarak sevgilisine siyah mayosuyla poz verdi.
 
Kefaret'in başarılı oyuncusu bu pozunu "Enişteniz gönül gözüyle çekmiş. Bu arada geldiğimden beri Rus hatunları göre göre hırs yaptım göbek gidecek! Kimse pandemide kilo almamış" notuyla paylaştı.
 
 

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