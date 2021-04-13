Nurgül Yeşilçay güzellik sırrını açıkladı!

Yumurta beyazıyla cildini canlandırdığını söyleyen oyuncu, "Sabahları yüzüme buz sürüyorum. Bir de Necati'nin annesi çok güzel sabun yapıyor. Onun yaptığı sabunları kullanıyorum" dedi

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, cilt bakım rutinleriyle ilgili merak edilenleri anlattı. 45 yaşındaki Yeşilçay, "Sabahları yüzüme buz sürüyorum. Gala falan olacağı zaman yumurta beyazı sürüp, ondan sonra makyaj yapıyorum. Patates göz şişmesine çok iyi geliyor" dedi. Mag Dergisi'ne konuşan Yeşilçay, ayrıca yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'ın annesinin sabun yaptığını belirterek, "Yüzüme ve vücuduma da o sabunları kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

"AŞK, BENİ TİYATROYA SÜRÜKLEDİ"

Geçtiğimiz günlerde 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Nurgül Yeşilçay, samimi açıklamalarda bulunmuştu. Yeşilçay, tiyatro eğitimine başlama serüveninin bir aşk uğruna olduğu söylemişti.

Oyuncu, "Ben o zamanlar bir ressamın yanında çalışıyordum, ona yardımcı olmak için. O zamanlar da çok hoşlandığım bir çocuk vardı. Onunla sohbetlerimiz sırasında benim anlamadığım bir şeyler bahsettiğini fark ettim. 'Moliere' diyordu, 'Shakespeare' diyordu ben hiçbir şey anlamıyordum. Onun neden bahsettiğini anlamak için "Neymiş bunlar?" diyerek başladım tiyatroya. Hatta okulun ilk senesi hiç sevmemiştim tiyatroyu, ikinci senesinden sonra ise vazgeçemeyeceğimi anladım." ifadelerini kullanmıştı.