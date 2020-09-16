Nurgül Yeşilçay evleniyor! Tarihi belli oldu

Oyuncu Nurgül Yeşilçay ve yapımcı Necati Kocabay aşkı devam ediyor. Yeşilçay, dizi çekimleri başlamadan önce sevgilisiyle Bodrum’da enerji depoladı.
Nurgül Yeşilçay ve uzun süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Necati Kocabay, Bodrum tatilinde. Geçen yıl evlenmeye karar veren çift, Yeşilçay’ın kalabalık düğün isteği ve pandemi nedeniyle nikâhlarını gelecek yaza ertelediğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde oğlu Nejat’ı eğitimi için Londra’ya uğurlayan Yeşilçay’ın tatilden hemen sonra sete çıkacağı öğrenildi.