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Nurgül Yeşilçay'dan dudak dudağa poz!

22 Mayıs 2021 Cumartesi - 18:06 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 18:06

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, evlilik hazırlığı yaptığı yapımcı Necati Kocabay ile dudak dudağa fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.


Nurgül Yeşilçay, yapımcı Necati Kocabay ile uzun süredir aşk yaşıyor. Hayatını 'N.Ö.' ve 'N.S.' diye ayırmak gerektiğini söyleyen oyuncu, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı.
 
"BİR ARKADAŞIMIZ TANIŞTIRDI"
 
Necati Kocabay'la tanışmadan önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşadığını belirten Nurgül Yeşilçay, "40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki; 'yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum.' Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı" ifadelerini kullanmıştı.
 
 

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