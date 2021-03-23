Nurgül Yeşilçay: 7 gün 7 gece kutlayacağım

Kefaret dizisiyle ekranlara dönen Nurgül Yeşilçay setten bol bol video ve fotoğraf paylaşıyor. Nurgül Yeşilçay’ın son gönderisi de çok beğenildi.

Kefaret dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyadan bol bol fotoğraf paylaşan isimlerin başında geliyor. Nurgül Yeşilçay, dizide kızı kaçırılan ve yıllar sonra kızana kavuşan ancak başına bin bir bela gelen Zeynep’i oynuyor.

NURGÜL YEŞİLÇAY’IN DOĞUM GÜNÜ YAKLAŞIYOR

Pazar akşamlarının çok izlenen dizisiyle gündemde olan oyuncu, bu hafta doğum gününü kutlayacak. 26 Mart 1976 doğumlu olan oyuncunun sabırsız bir seveni var.

Dizide kızı kızını oynayan küçük oyuncu Bahar Ece Yılmaz, Nurgül Yeşilçay’a güzel bir sürpriz yapmış. Elinde çiçekleriyle doğum gününe 4 gün kala ilk kutlamayı yapan isim olmuş.