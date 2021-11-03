Müge Anlı'da gündem olan Nurgül Beyhan cinayeti ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan 2020 yılı sonlarında İstanbul’daki evinde ölü olarak bulunmuş, bunun üzerine ailesi katilinin bulunması için Müge Anlı’ya başvurmuştu. Talihsiz kadının kızı, şüphelendiği kişiyi açıkladı. Peki, Nurgül Beyhan olayı nedir, cinayet nasıl gerçekleştir? Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan’ın katili bulundu mu, katil kim?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün bir kez daha Nurgül Beyhan olayıyla ilgili ekran başına topladı. Son bilgiye göre aile içinde husumet olduğu ve olaydan 5 ay önce silahlı bir kavganın yaşandığı öğrenildi. Peki, Nurgül Beyhan cinayeti nedir, olayı? Nurgül Beyhan’ın katili kim, bulundu mu?

Nurgül Beyhan cinayeti nedir, olayı?

Hürriyet’te yer alan habere göre; 1 Ağustos 2020 tarihinde Bağcılar'da Yusuf Beyhan, kendisini Fransa'da çalıştırıp ücretini ödemediği gerekçesiyle daha öncede tartıştığı amcası Dilaver Beyhan ile görüşmeye gitti.

Yusuf Beyhan amcasını görür görmez silahıyla ateş etti. Daha sonra olay yerine gelen küçük amcası Cihan Beyhan ile de tartışmaya başlayan Yusuf Beyhan, amcasını ilk olarak ayağından vurdu daha sonra yanına giderek peş peşe tetiğe bastı.

Cihan Beyhan olay yerinde hayatını kaybederken, kavgada Yusuf Beyhan'ın annesi Nurgül Beyhan da yaralandı.

Olaydan yaralı kurtulan Nurgül Beyhan, 5 ay sonra cinayete kurban gitti.

Müge Anlı'dan yardım istemişlerdi

Otopside Nurgül Beyhan'ın elle boğulduğu belirlendi. Beyhan'ın ailesi, sır olayın çözülmesi için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Şebnem Beyhan şüphelendiği ismi açıkladı

Talihsiz kadının kızından ise şok bir iddia geldi. Senem Beyhan, annesinin kuzeninden şüphelendiğini söyledi.

Genç kız, "Mehmet Emin annemin kuzeni. Bizim eve gelen, annemi arayan biri değildi. . Ama annem ölünce neredeyse ilk gelen isimlerden biriydi. Bu durum beni şüphelendirdi. Gereksiz bir ilgisi vardı bana karşı" dedi.

Aile içinde 40 yıl önce yaşanan korkunç infazdan da bahseden genç kız, bugünkü canlı yayında şunları söyledi. İşte o anlar: