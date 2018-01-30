Nurettin Canikli: Son terörist yok oluncaya kadar harekat devam edecek

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivil kaybı olmadığını kaydederek "Son terörist yok oluncaya kadar harekat devam edecek. Zeytin Dalı operasyonunda TSK ve ÖSO kaynaklı sivil zayiat olmamıştır. Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanma politikasına rağmen bugüne kadar operasyonda sivil kayıp olmaması Türk Milleti'nin bu konudaki samimiyetini ve hassasiyetini ortaya koymaktadır" dedi.

